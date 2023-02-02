Москва, 2 февраля, 2023, 11:40 — ИА Регнум. Европейские СМИ замахнулись на «деколонизацию Крыма», обсуждая «грядущую победу» Украины и Запада над Россией. При этом понимания ситуации нет, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков 31 января в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Он прокомментировал фрагмент программы на французском телеканале LCI, где открыто обсуждался план Украины по этнической чистке Крыма от русских. Первый этап плана — выселить русских с полуострова, второй — заселить Крым украинцами, третий — «дерусифицировать» все правящие структуры и финансовые институты.

«Далеко замахиваются. Реальное положение дел ни в Киеве, ни на ТВ Франции не ночевало», — подчеркнул Пушков.

По его словам, волна «триумфализма» в европейских СМИ говорит о плохом понимании перспектив украинского конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сенатор Пушков назвал нынешних руководителей ФРГ самоуверенными и некомпетентными политиками.

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