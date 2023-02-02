Лавров: Запад пытается решить «русский вопрос»
Лавров: Запад намерен нанести России такое поражение, чтобы она не могла оправиться
Москва, 2 февраля, 2023, 11:27 — ИА Регнум. Западные страны намерены нанести России такое поражение, чтобы она не могла оправиться, заявил 2 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров.
Иван Шилов ИА REGNUM
Сергей Лавров
Так, в интервью телеканалу «Россия 24» Лавров задался вопросом, почему люди отказываются видеть нацистскую идеологию, которая сейчас лежит в основе киевского режима.
«Все те заявления, которые звучат со стороны его поклонников и кукловодов, ну я не вижу возможности расценивать их иначе как попытку окончательно решить «русский вопрос».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что война России с Западом уже не гибридная, а «почти настоящая». Запад долго готовил войну против России, стремился уничтожить всё русское, сказал министр.
В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что коллективный Запад от гибридного конфликта с Россией переходит к открытой конфронтации.