Москва, 2 февраля, 2023, 11:27 — ИА Регнум. Западные страны намерены нанести России такое поражение, чтобы она не могла оправиться, заявил 2 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

Так, в интервью телеканалу «Россия 24» Лавров задался вопросом, почему люди отказываются видеть нацистскую идеологию, которая сейчас лежит в основе киевского режима.

«Все те заявления, которые звучат со стороны его поклонников и кукловодов, ну я не вижу возможности расценивать их иначе как попытку окончательно решить «русский вопрос».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что война России с Западом уже не гибридная, а «почти настоящая». Запад долго готовил войну против России, стремился уничтожить всё русское, сказал министр.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что коллективный Запад от гибридного конфликта с Россией переходит к открытой конфронтации.