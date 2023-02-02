Вашингтон, 2 февраля, 2023, 11:33 — ИА Регнум. Правительство Соединённых Штатов лжёт о поставках вооружения на Украину, чтобы спровоцировать страны ЕС на подобные действия, утверждают журналисты The New York Times, освещающие вопросы национальной безопасности США, Эрик Шмитт и Хелен Купер.

(сс) U.S. Air National Guard, Staff Sgt. Rebecca Imwalle F-16

По мнению авторов, Вашингтон не собирается ничего отправлять Киеву, включая истребители F-16, поскольку подобные действия могут обострить отношения с Москвой.

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Они отмечают, что одно объявление о танках Abrams проложило путь для поставок на Украину немецких танков Leopard. При этом Эрик Шмитт и Хелен Купер подчеркнули, что, по заявлениям Пентагона, американская техника прибудет на поле боя «в течение нескольких месяцев, если не лет».

Сотрудники американского издания указывают, что лидеры стран Европы не хотят брать на себя ответственность за объявление поставок военной техники, пока этого не сделает Вашингтон. По этой причине Белый дом публично отказывает в поставках, а кулуарно — намекает, что это временно.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооруженные силы Великобритании передали Киеву все имеющиеся у них установки AS90, в результате руководство вынуждено срочно искать решения, как пополнить запасы тяжелых орудий.

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