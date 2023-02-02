Москва, 2 февраля, 2023, 11:29 — ИА Регнум. Власти западных стран надеются на стратегическое поражение России, чтобы она на протяжении десятилетий не могла оправиться. Об этом 2 февраля заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

Лавров заявил, что Запад надеется на стратегическое поражение Российской Федерации, чтобы она десятилетиями не могла оправиться.

«Мы находимся в эпицентре геополитической битвы», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства в интервью телеканалу «Россия 24».

Как передавало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что война Запада с Россией является почти настоящей.

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