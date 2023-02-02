Лавров: Россия находится в эпицентре геополитической битвы
Москва, 2 февраля, 2023, 11:29 — ИА Регнум. Власти западных стран надеются на стратегическое поражение России, чтобы она на протяжении десятилетий не могла оправиться. Об этом 2 февраля заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
Лавров заявил, что Запад надеется на стратегическое поражение Российской Федерации, чтобы она десятилетиями не могла оправиться.
«Мы находимся в эпицентре геополитической битвы», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства в интервью телеканалу «Россия 24».
Как передавало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что война Запада с Россией является почти настоящей.
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