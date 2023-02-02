В Нижнем Новгороде женщина переехала мужа автомобилем из-за ревности

Нижний Новгород, , 11:20 — REGNUM Жительница Нижнего Новгорода побила и переехала на автомобиле двух мужчин, в том числе собственного мужа. Об этом сообщили 2 февраля в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Полиция Мвд.рф

Инцидент произошёл ночью в Автозаводском районе на улице Львовской. Женщина решила, что её муж приехал к любовнице, и отправилась туда. Находясь в нетрезвом состоянии, нижегородка учинила скандал, разбила машину мужа, заодно повредив соседние автомобили, а потом села за руль и наехала на мужа и другого мужчину.

Оба мужчины получили травмы ног, сообщает «Нижегородская правда».

В отношении 39-летней женщины составили протокол об административном правонарушении за управление машиной в состоянии опьянения. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.