Politico: Зеленский пришел в ярость после слов Милли о неспособности ВСУ победить Россию

Вашингтон, , 11:24 — REGNUM Заявление главы объединённого комитета начальников штабов Соединённых Штатов Марка Милли о том, что Киеву вряд ли удасться «вытеснить Вооруженные силы России», вызвало бурю негодования у властей Украины. Об этом сообщает американская газета Politico со ссылкой на свой источник.

Глава комитета начальников штабов армии США Марк Милли © SASCHA STEINBACH/EPA/TASS

«Администрация Зеленского была в ярости из-за замечаний Милли», — говорится в сообщении.

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Напомним, что украинский президент не раз заявлял о желании вернуть Крым. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный также планируют наступление на Крымский полуостров этой весной.

Ранее издание сообщало о том, что на Украине уверены, что американская служба разведки постоянно ошибалась по поводу возможностей ВСУ на протяжении всего конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Киев близок к поражению в конфликте с Россией, а серьезные демографические проблемы ставят под сомнение дальнейшее существование Украины как государства. По его словам, в США уже все знают, что Украина проигрывает в конфликте с Россией.