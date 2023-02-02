Москва, 2 февраля, 2023, 11:11 — ИА Регнум. Следственный комитет проверит пост журналиста Ильи Азара в «Фейсбуке» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по уголовной статье «Дискредитация вооруженных сил РФ», сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в правоохранительных органах. По этой статье журналисту может грозить реальный срок, уточнил собеседник.

Валерий Шарифулин/ТАСС Журналист Илья Азар

В августе журналиста Илью Азара оштрафовали на 50 тысяч рублей за пост, в котором были признаки правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.3.3. КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ»).

«1 февраля в отношении Ильи Азара, который на момент совершения преступления являлся депутатом Совета муниципальных депутатов округа Хамовники, Следственным комитетом начата проверка. Журналиста проверяют по части 1 статьи 280.3 УК РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ»), — рассказал источник.

Сейчас журналист, судя по его аккаунтам в соцсетях, проживает в Риге.