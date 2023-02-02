Погибший в ходе спецоперации сын вице-премьера Еврейской АО стал Героем России посмертно

Биробиджан, , 11:04 — REGNUM Звезды Героя России посмертно удостоен сын зампреда правительства Еврейской автономной области Андрей Ковтун. Об этом 2 февраля сообщили в пресс-службе областного правительства.

Звезда Героя России eao.ru

«Указом президента РФ за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, заслуги в укреплении обороноспособности страны звание Героя РФ посмертно присвоено нашему героическому земляку — старшему лейтенанту Андрею Ковтуну», — говорится в сообщении.

По сообщению пресс-службы, Ковтун совершил подвиг, когда группа мотострелков попала в засаду. Он получил сигнал и принял решение выдвинуться на помощь товарищам.

«В условиях превосходящей силы противника он лично уничтожил три единицы вражеской техники и несколько десятков украинских нацистов», — отмечается в сообщении.

После этого Ковтун закрыл направление огня своей БМП, в результате чего машина была подбита, но он до последнего обеспечивал эвакуацию личного состава из-под огня противника.

В своём последнем бою, который прошёл 10 августа на территории ДНР, Ковтун получил множественные осколочные ранения, ставшие смертельными.

Награду и грамоту о присвоении звания получили мать героя, зампред правительства ЕАО Мария Костюк, а также жена, сын и сестра погибшего.