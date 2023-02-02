Курский район, Ставропольский край, 2 февраля, 2023, 11:23 — ИА Регнум. В Курском районе Ставропольского края в ходе досмотра автобуса, перевозившего военнослужащих, обнаружили более 20 гранат. Об этом сообщает источник ИА REGNUM, знакомый с ситуацией.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Транспортное средство следовало из зоны проведения специальной военной операции по маршруту Запорожье — станица Калиновская. В салоне находились 45 военных. В ходе досмотра салона и багажного отделения было обнаружено два рюкзака, в которых в общей сложности находились 679 патронов, 22 запала УЗРГМ-2, 21 граната РГД-5, граната Ф-1.

Отмечается, что в связи с проведением специальной военной операцией на территории Украины такие случаи нередки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Херсонской области сотрудники полиции задержали предполагаемого наводчика ВСУ.

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