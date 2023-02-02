Москва, , 11:04 — REGNUM Торговлю наличными дирхамами Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) запустил Сбербанк. Об этом сообщает 2 февраля пресс-служба кредитной организации.

Сбербанк Иван Шилов © ИА REGNUM

Пока дирхамы ОАЭ можно купить в пяти московских офисах Сбера, но количество отделений увеличат в случае высокого спроса на эту валюту.

«Сервис реализуется в тестовом режиме, чтобы понять востребованность такой услуги», — пояснили в банке.

Директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков пояснил, что ОАЭ часто посещают российские туристы, кроме того, деловые связи с этим государством активно развиваются. Дирхам означает возможности для инвестиций, так как по динамике курса он напоминает американский доллар. В банке также рассматривают возможность запуска безналичных операций с дирхамами.