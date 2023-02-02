Москва, 2 февраля, 2023, 11:04 — ИА Регнум. Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что нельзя дать ни малейшего шанса на реванш силам неонацизма, с которыми Россия сейчас вновь вынуждена вести борьбу. Об этом 2 февраля он написал на своей странице в социальной сети.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Медведев напомнил, что в 1943 году, 80 лет назад на берегах Волги Красная армия одержала победу в одном из самых тяжёлых и кровопролитных сражений Второй мировой войны — в Сталинградской битве, которая завершилась полным разгромом немецко-фашистских армий и пленением командующего фельдмаршала Паулюса.

Политик добавил, что после Сталинграда гитлеровцам оставалось лишь отступать до Берлина, к Нюрнбергу, и уйти в историческое небытие. Медведев подчеркнул, что долг граждан России состоит в том, чтобы помнить уроки прошлого, хранить память о подвиге героев Великой Отечественной войны, их мужестве и стойкости, беззаветной преданности Родине, а также поддерживать ветеранов и равняться на них.

«И не дать ни малейшего шанса на реванш силам неонацизма, с которыми мы сегодня вынуждены сражаться вновь. Враг был остановлен и сломлен 80 лет назад. Он не пройдёт и сейчас», — заявил заместитель главы Совета безопасности России.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Медведев назвал позором то, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе обсуждают поставки танков на Украину.

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