Вашингтон, 2 февраля, 2023, 10:50 — ИА Регнум. На Украине заявили, что американская служба разведки постоянно ошибалась по поводу возможностей ВСУ на протяжении всего конфликта. Об этом пишет газета Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Украинцы отмечают, что американская разведка об их военных способностях постоянно ошибалась на протяжении длящейся почти год войны», — говорится в статье.

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Ранее американское издание сообщало, что руководство Украины возмутили слова главы объединённого комитета начальников штабов Соединённых Штатов Марка Милли о том, что Киеву вряд ли удастся «вытеснить Вооруженные силы России» со всех занятых территорий.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен с группой еврокомиссаров прибыла в Киев «для обсуждения углубления сотрудничества».

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