Луганск, , 10:44 — REGNUM Российские военнослужащие обратили в бегство ВСУ под населённым пунктом Кременная в Луганской Народной Республике. Об этом 2 февраля пишет телеграм-канал WarGonzo.

Танковый экипаж ВС РФ под населённым пунктом Кременная Цитата из видео ВСУ были обращены в бегство под Кременной. WarGonzo. 02.2023. Россия

«Российские десантники при поддержке и непосредственном участии 144-й Ельнинской дивизии накануне приступили к контратакующим действиям на линии Кременная-Сватово», — говорится в сообщении.

Уточняется, что перед этим враг около недели предпринимал попытки взять в кольцо и атаковал с трех сторон фронтовой выступ, который вдавался клином в территории, контролируемые ВСУ.

«Бойцы 144-й дивизии не только смогли продержаться больше семи дней, отбивая ежедневные атаки неонацистов и помогающих им польских наемников, но и сами смогли пойти в наступление, отбросив противника больше чем на километр от ранее занимаемых им позиций», — сообщает телеграм-канал.

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