Луганск, 2 февраля, 2023, 10:44 — ИА Регнум. Российские военнослужащие обратили в бегство ВСУ под населённым пунктом Кременная в Луганской Народной Республике. Об этом 2 февраля пишет телеграм-канал WarGonzo.

Цитата из видео ВСУ были обращены в бегство под Кременной. WarGonzo. 02.2023. Россия Танковый экипаж ВС РФ под населённым пунктом Кременная

«Российские десантники при поддержке и непосредственном участии 144-й Ельнинской дивизии накануне приступили к контратакующим действиям на линии Кременная — Сватово», — говорится в сообщении.

Уточняется, что перед этим враг около недели предпринимал попытки взять в кольцо и атаковал с трех сторон фронтовой выступ, который вдавался клином в территории, контролируемые ВСУ.

Бойцы 144-й дивизии не только смогли продержаться больше семи дней, отбивая ежедневные атаки неонацистов и помогающих им польских наемников, но и сами смогли пойти в наступление, отбросив противника больше чем на километр от ранее занимаемых им позиций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военный эксперт, полковник Луганской Народной Республики Виталий Киселев отметил, что ВСУ каждый день предпринимают по пять-семь безуспешных попыток атаковать позиции Вооруженных сил России под Кременной.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор считает, что Украины как государства скоро не станет, а бегство президента Владимира Зеленского и его команды станет единственным шансом на спасение.

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