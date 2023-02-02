Брюссель, 2 февраля, 2023, 10:34 — ИА Регнум. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен с группой еврокомиссаров прибыла в Киев «для обсуждения углубления сотрудничества». Об этом она написала в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Урсула фон дер Ляйен

«Рада быть вновь в Киеве… На этот раз с моей командой еврокомиссаров», — написала она.

По ее словам, она прибыла в Киев, чтобы показать, что Евросоюз поддерживает Киев твердо, как никогда.

«Будем еще больше углублять нашу поддержку и сотрудничество», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на полях Всемирного экономического форума в Давосе призвала дать Киеву любое оружие, настаивая, что Украине нужно помочь.

Известно, что Еврокомиссия планирует ежемесячно с марта 2023 года перечислять Украине по 1,5 млрд евро кредитов.