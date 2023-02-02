Москва, , 10:34 — REGNUM Две трети российских компаний (67%) заменили оборудование из недружественных стран китайскими аналогами. Об этом 2 февраля сообщает РБК, ссылая на исследование, проведённое лабораторией конъюнктурных опросов Института экономической политики им. Гайдара (ИЭП).

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Результаты опроса, в котором приняли участие представители предприятий, показали, что 67% российских компаний заменили оборудование поставками из Китая, ещё 12% нашли поставщиков в других дружественных странах, от Турции до Северной Кореи.

Часть организаций отказались от попавших под санкции товаров в своём производстве, 22% продолжили импортировать подсанкционную продукцию. Кроме того, порядка 54% респондентов ответили, что начали использовать российские комплектующие вместо западных.