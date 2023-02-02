Лондон, 2 февраля 2023, 10:43 — REGNUM Вооруженные силы Великобритании передали Киеву все имеющиеся у них установки AS90, в результате руководство вынуждено срочно искать решения, как пополнить запасы тяжелых орудий. Об этом пишет газета Daily Mail.

Вооруженные силы Великобритании
Вооруженные силы Великобритании
(сс) skeeze

По её сведениям, после принятия решения о передаче Киеву всех тридцати тяжелых установок армия Великобритании может оказаться в уязвимом положении, пока не завершит работу над проектом Mobile Fires Platform к 2029 году.

«Если у артиллеристов нет оружия, мы не можем воевать, мы не можем проводить тренировки», — приводит газета слова источника в оборонном ведомстве.

Уточняется, что в минобороны Великобритании пояснили, что идут поиски орудий K9 Thunder и Archer, чтобы снова вооружить артиллерию.

Как передавало ИА REGNUM, во Франции заявили, что аппетиты Киева в вопросе поставок вооружений растут.

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