Лондон, , 10:43 — REGNUM Вооруженные силы Великобритании передали Киеву все имеющиеся у них установки AS90, в результате руководство вынуждено срочно искать решения, как пополнить запасы тяжелых орудий. Об этом пишет газета Daily Mail.

Вооруженные силы Великобритании (сс) skeeze

По её сведениям, после принятия решения о передаче Киеву всех тридцати тяжелых установок армия Великобритании может оказаться в уязвимом положении, пока не завершит работу над проектом Mobile Fires Platform к 2029 году.

«Если у артиллеристов нет оружия, мы не можем воевать, мы не можем проводить тренировки», — приводит газета слова источника в оборонном ведомстве.

Уточняется, что в минобороны Великобритании пояснили, что идут поиски орудий K9 Thunder и Archer, чтобы снова вооружить артиллерию.

Как передавало ИА REGNUM, во Франции заявили, что аппетиты Киева в вопросе поставок вооружений растут.

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