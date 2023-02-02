Брюссель, , 10:33 — REGNUM Компании в Европе снизили темпы отбора газа из подземных хранилищ. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE) и «Оператора ГТС Украины».

Урсула фон дер Ляйен [Иван Шилов © ИА REGNUM]

По итогам газовых суток 31 января, которые завершились в 08:00 мск 1 февраля, запасы газа в подземных хранилищах стран ЕС составляют 78,5 млрд куб. м. За сутки отбор сократился до 0,52 процентного пункта.

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В настоящее время европейские хранилища заполнены на 72,09%, что на 20 процентных пунктов выше среднего показателя на начало февраля за последние пять лет, а также на 35 процентных пункта выше показателя 31 января 2022 года.

Заявка на прокачку голубого топлива через газоизмерительную станцию «Суджа» на 2 февраля составляет 29,3 млн куб. м, что соответствует уровню предыдущего дня.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз больше не зависит от российских ископаемых видов топлива.

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