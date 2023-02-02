Москва, 2 февраля, 2023, 10:24 — ИА Регнум. Установить ограничения на проход иностранных судов вдоль акваторий Северного морского пути предложил в качестве ответной меры на планы Эстонии ограничить для России судоходство в Финском заливе вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.

Дарья Драй ИА REGNUM Константин Косачёв

«Можно подумать над проработкой зеркальных мер. Например, установить прилежащие зоны вдоль акваторий Северного морского пути и в Курильских проливах, чтобы суда из недружественных стран также могли быть подвергнуты строгому контролю», — отметил Косачёв в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что в правительстве республики ищут способ ограничить судоходство в Финском заливе, расширив прилежащую зону на 12 миль. Он отметил, что в этом случае пограничная служба сможет преследовать суда за пределами территориальных вод.

Однако перспективы такого сценария во многом будут зависеть от позиции Финляндии.