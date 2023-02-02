София, 2 февраля, 2023, 10:32 — ИА Регнум. Президент Болгарии Румен Радев распустил 48-е Народное собрание — парламент и назначил техническое правительство. Об этом сообщает 2 февраля пресс-служба главы государства.

Rumenradev.org Румен Радев

Парламент распущен с 3 февраля указом президента на основании болгарской конституции. На 2 апреля Радев назначил парламентские выборы.

Другим своим указом Радев назначил новое техническое правительство во главе с Гылыбом Доневым. Оно приступит к работе с 3 февраля.

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