Херсон, , 10:21 — REGNUM ВСУ за ночь выпустили 31 снаряд по населённым пунктам Херсонской области. Об этом 2 февраля сообщил ИА REGNUM источник, знакомый с ситуацией.

Реактивная артиллерия ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Киевский режим в течение ночи продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру населённых пунктов Каховка, Новая Каховка, Горностаевка и Васильевка. Всего был выпущен 31 снаряд из ствольной артиллерии.

Наличие жертв среди гражданского населения и степень разрушения инфраструктуры уточняются.

Кроме того, 1 февраля в течение дня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии 12 снарядов по населённому пункту Казачьи Лагеря, 12 снарядов — по Покровке, семь снарядов — по Песчановке, пять снарядов — по населённому пункту Саги, четыре снаряда — по Алёшкам, три снаряда — по Корсунке.

В ответ по расположению одного из подразделений ВСУ в районе населённого пункта Ольговка был открыт артиллерийский огонь. В результате удара погибли 10 военных ВСУ, ещё восемь получили ранения различной степени тяжести, уничтожены две единицы автомобильной техники.