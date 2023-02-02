Херсон, , 10:43 — REGNUM Вооруженные силы России уничтожили склад с боеприпасами ВСУ около населенного пункта Зеленовка в Херсоне. Об этом 2 февраля сообщает РИА Новости, ссылаясь на собственный источник.

Самоходная артиллерия ведет огонь Василий Иванов © ИА REGNUM

По информации агентства, около населенного пункта Зеленовка ночью российские артиллеристы уничтожили склад с боеприпасами, а также три автотранспортных средства ВСУ.

Уточняется, что кроме этого были ликвидированы четыре военнослужащих ВСУ, трое человек были ранены.

Как передавало ИА REGNUM, в Херсонской области задержан предполагаемый наводчик ВСУ. Российская артиллерия отбила украинскую попытку форсировать Днепр в районе Каховки Херсонской области.

Читайте также: Сальдо: ВСУ несут большие потери при попытках форсировать Днепр