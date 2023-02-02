Москва, 2 февраля, 2023, 10:18 — ИА Регнум. Правительство Эстонии готовится принять решение об ограничении свободы судоходства в Финском заливе, что усложнит доступ в российские порты; такая постановка вопроса противоречит международному морскому праву, отметил вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.

Дарья Антонова ИА REGNUM Константин Косачёв

«Установление с помощью внутригосударственного правового акта прилежащей зоны противоречило бы принципу свободы открытого моря (частью которого является свобода судоходства). Эта норма международного права закреплена в статье 87 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года и, по мнению многих специалистов, обладает высшей императивностью (mare liberum)», — отметил Косачёв в телеграм-канале.

Сенатор также указал, что если берега двух государств расположены один против другого или примыкают друг к другу, ни то, ни другое государство не имеет права распространять свою прилежащую зону за срединную линию. Это прямо запрещено в статье 24 Конвенции ООН о территориальном море и прилежащей зоне 1958 года.

«В международном морском праве велико значение обычая (преамбула Конвенции 1982 года). Судоходство в Финском заливе регулируется обычаем, в соответствии с которым установлен транспортный коридор в Финском заливе, где свободно ходят суда в Санкт-Петербург и обратно. Наши соседи знают об этом и никогда прежде не оспаривали этот обычай», — добавил парламентарий.

Если задуманное со стороны Эстонии воплотится в жизнь, то Россия сможет обжаловать установление прилежащих зон в соответствии с Конвенцией 1982 года по своему выбору в Международном трибунале по морскому праву, Международном суде ООН, арбитраже или специальном арбитраже (статья 287).

«Будем аргументированно отстаивать наше право на проход к своей же территории по срединной линии», — подчеркнул он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, правительство Эстонии готовится принять решение об ограничении свободы судоходства в Финском заливе.