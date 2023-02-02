Киев, 2 февраля, 2023, 10:32 — ИА Регнум. В января 2023 года Киев получил от иностранных партнёров 4,25 миллиарда долларов, что составляет более половины доходной части украинского бюджета. Об этом 2 февраля сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своём телеграм-канале.

Иван Шилов REGNUM Гривна

Согласно опубликованным данным, в первый месяц нового года налоговый доход страны составил 25,8 миллиарда гривен ($0,98 млрд), доход от таможни — 31,5 миллиарда гривен ($0,86 млрд), за счёт облигаций — 43,33 миллиарда гривен ($1,19 млрд), из Фонда имущества — 738 миллионов гривен ($20,2 млн). В общей сложности доход Украины составил 111,3 миллиарда гривен ($3,05 млрд).

«Международная поддержка» оценивается в 155,24 миллиарда гривен, или 4,25 миллиарда долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, у Киева нет и не будет в ближайшее время возможностей, чтобы вернуть контроль над Крымом.

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