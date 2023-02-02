Москва, , 10:12 — REGNUM Пожар на строительном рынке, расположенном у Киевского шоссе в Новой Москве, ликвидирован. Об этом сообщает 2 февраля управление столичного главка МЧС России.

Пожар на Киевском шоссе в Новой Москве 2 февраля 2023 года ГУ МЧС России по г. Москве, t. me/mchsmsk

Отмечается, что горел торговый павильон с мансардной частью, стоящий в ряду других. Пожар полностью ликвидирован 09:57, сообщение о нём поступило в 08:40.

МЧС опубликовало в телеграм-канале видеозапись с места пожара. Сведений о пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, площадь возгорания на рынке «Строймастер» на 21-м километре Киевского шоссе составила 200 квадратных метров.

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