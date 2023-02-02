Москва, 2 февраля, 2023, 10:08 — ИА Регнум. О взломе одной из крупнейших онлайн-аптек в России «ЗдравСити» сообщили профильные телеграм-каналы.

Иван Шилов ИА REGNUM Взлом

В открытом доступе оказались персональные данные почти 10 млн человек — их фамилии, имена, отчества, даты рождения, мобильные телефоны и электронные почты.

В целом утекли 8 936 738 уникальных номеров телефонов и 3 398 814 уникальных адресов электронной почты.

Актуальность данных определена на 15 января 2023 года.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, «Яндекс» провел проверку в связи с утечкой фрагмента старого исходного кода, сообщили представители компании 30 января.

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