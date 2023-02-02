Глава Олимпийского комитета США поддержал рекомендацию допустить спортсменов из РФ до соревнований

Вашингтон, , 10:08 — REGNUM Новый президент Олимпийского и паралимпийского комитета США (USOPC) Джин Сайкс поддержал планы Международного олимпийского комитета выработать условия, при которых спортсмены из Российской Федерации смогут участвовать в международных соревнованиях. Об этом 2 февраля пишет агентства AP, ссылаясь на письмо Сайкса.

Олимпиада George Hodan

По информации агентства, в письме говорится о том, что руководство Олимпийского и паралимпийского комитета США выслушало много американских спортсменов и понимает их желание соревноваться с лучшими спортсменами мира, но лишь если это будет проходить при обеспечении безопасной и честной игры.

«В связи с этим мы призвали Международный олимпийский комитет и далее изучать процесс, который позволит сохранить в силе существующие санкции, обеспечивая возможность участия в соревнованиях только нейтральных и чистых спортсменов», — цитирует агентство слова Сайкса.

Отмечается, что новый президент Олимпийского и паралимпийского комитета США считает, что возникла невероятно сложная ситуация.

Он уточнил, что Олимпийский и паралимпийский комитет США солидарен с Киевом и украинскими спортсменами, также выразил скептицизм и озабоченность относительно возможности организации условий, при которых будет обеспечен допуск спортсменов из России.

Как передавало ИА REGNUM, по словам исполняющего обязанности президента Олимпийского совета Азии Рандхира Сингха, разрабатывается специальная система квот, которая позволит спортсменам из России и Белоруссии пройти квалификацию на Олимпийские игры в Париже в 2024 году через Азию.

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