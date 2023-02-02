Донецк, , 09:51 — REGNUM ВСУ обстреляли Кировский район Донецка и Горловку, сообщили 2 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Обстрел ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09:00 (совпадает с мск) — н. п. Плещеевка — н. п. Горловка (Никитовский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 09:20 ВСУ обстреляли Кировский район Донецка, выпустив три снаряда калибра 155 мм, спустя десять минут ВСУ вновь обстреляли Кировский район, выпустив шесть снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки украинские войска подвергли населённые пункты Донецкой Народной Республики обстрелам 18 раз. Было выпущено 99 боеприпасов. ВСУ атаковали из артиллерии 155 и 152 миллиметра.

Читайте также: Почти 100 снарядов выпустили за сутки ВСУ по населённым пунктам в ДНР