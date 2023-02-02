Херсон, , 09:52 — REGNUM В Херсонской области сотрудники полиции задержали предполагаемого наводчика ВСУ. Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Предполагаемый наводчик ВСУ, задержанный в Херсоне Цитата из видео ГУ МВД Херсонской области 02.02.2023. Россия

По предварительной информации, подозреваемый передавал своему приятелю из ВСУ информацию о местоположении российских военнослужащих.

Уточняется, что по указанным им районам проводились обстрелы не менее пяти раз, в результате были повреждены в том числе и социальные объекты (рынок).

Полицейские установили, что вероятным координатором является 29-летний таксист.

Отмечается, что во время разговора с сотрудниками оперативных ведомств он подтвердил, что умышленно передавал информацию о российских военных, которых подвозил либо видел.

«В последующем в указанные им объекты в Алешковском и Голопристанском районах Херсонской области попадали снаряды. Также он пояснил, кому именно передавал сведения», — говорится в сообщении.

Сейчас специалисты проверяют эти показания.