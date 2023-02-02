В Херсонской области задержан предполагаемый наводчик ВСУ
Херсон, 2 февраля 2023, 09:52 — REGNUM В Херсонской области сотрудники полиции задержали предполагаемого наводчика ВСУ. Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
По предварительной информации, подозреваемый передавал своему приятелю из ВСУ информацию о местоположении российских военнослужащих.
Уточняется, что по указанным им районам проводились обстрелы не менее пяти раз, в результате были повреждены в том числе и социальные объекты (рынок).
Полицейские установили, что вероятным координатором является 29-летний таксист.
Отмечается, что во время разговора с сотрудниками оперативных ведомств он подтвердил, что умышленно передавал информацию о российских военных, которых подвозил либо видел.
«В последующем в указанные им объекты в Алешковском и Голопристанском районах Херсонской области попадали снаряды. Также он пояснил, кому именно передавал сведения», — говорится в сообщении.
Сейчас специалисты проверяют эти показания.