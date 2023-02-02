Севастополь, , 09:55 — REGNUM Семь человек погибли, еще два человека госпитализированы в медучреждение после пожара в жилом строительном модуле на трассе «Таврида». Об этом 2 февраля заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своём телеграм-канале.

Михаил Развожаев Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Он напомнил, что ночью 2 февраля в жилом строительном модуле на трассе «Таврида» вспыхнул пожар. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия, к утру открытое горение было ликвидировано.

«По предварительным данным, погибли семь рабочих, которые приехали на стройку трассы из разных регионов страны. Двое госпитализированы в больницу, они в стабильном состоянии, им оказывается вся необходимая помощь», — сообщил глава региона.

Он уточнил, что подрядчик объекта ВАД.

«Подрядчик объекта ВАД. Наш опытный и надежный подрядчик», — отметил он.

Развожаев принес соболезнования родственникам погибших.

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