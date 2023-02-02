ВСУ с огромными потерями форсируют Днепр
Киев, 2 февраля, 2023, 10:27 — ИА Регнум. О незавидном положении ВСУ (Вооруженных сил Украины) при новых попытках форсировать Днепр 2 февраля сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо. В разговоре с РИА Новости он пояснил, что попытки украинских военных переправиться и высадиться на левый берег Днепра оказались безрезультатными. Дело в том, что российское военные полностью контролируют акваторию реки, в том числе её изрезанную протоками дельту, а также Днепро-Бугский лиман.
Высадка десанта на левом берегу Днепра нужна ВСУ для весеннего контрнаступления на Крым, чтобы максимально растянуть российскую армию.
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Минобороны РФ накануне известило, что военнослужащие ВСУ попытались переплыть Днепр для разведки позиций российских военных. Но доплыть к берегу украинским боевикам не удалось.
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В конце января 2023 года очередную попытку ВСУ закрепиться на левом берегу Днепра пресекли у Новой Каховки.
«Незваные гости были встречены огнем наших защитников — разведка вовремя обнаружила перемещение врага, передала координаты артиллерии и открыла огонь», — уточнил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Если Запад пойдет крестовым походом на Россию, его ждет Сталинград. Но не на Волге, а на Днепре», — считает председатель президиума организации «Офицеры России» Сергей Липовой.
Как сообщало ИА REGNUM, о безуспешных попытках украинских военных форсировать Днепр известил 2 февраля врио главы Херсонской области Владимир Сальдо: ВС РФ полностью контролируют акваторию реки.
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