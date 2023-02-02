Киев, 2 февраля, 2023, 10:27 — ИА Регнум. О незавидном положении ВСУ (Вооруженных сил Украины) при новых попытках форсировать Днепр 2 февраля сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо. В разговоре с РИА Новости он пояснил, что попытки украинских военных переправиться и высадиться на левый берег Днепра оказались безрезультатными. Дело в том, что российское военные полностью контролируют акваторию реки, в том числе её изрезанную протоками дельту, а также Днепро-Бугский лиман.

Цитата из видео Минобороны РФ. Россия. 2023 Отработка артиллерии ВС РФ по подразделениям ВСУ пытающимся форсировать Днепр

Высадка десанта на левом берегу Днепра нужна ВСУ для весеннего контрнаступления на Крым, чтобы максимально растянуть российскую армию.

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Минобороны РФ накануне известило, что военнослужащие ВСУ попытались переплыть Днепр для разведки позиций российских военных. Но доплыть к берегу украинским боевикам не удалось.

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В конце января 2023 года очередную попытку ВСУ закрепиться на левом берегу Днепра пресекли у Новой Каховки.

«Незваные гости были встречены огнем наших защитников — разведка вовремя обнаружила перемещение врага, передала координаты артиллерии и открыла огонь», — уточнил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Если Запад пойдет крестовым походом на Россию, его ждет Сталинград. Но не на Волге, а на Днепре», — считает председатель президиума организации «Офицеры России» Сергей Липовой.

Как сообщало ИА REGNUM, о безуспешных попытках украинских военных форсировать Днепр известил 2 февраля врио главы Херсонской области Владимир Сальдо: ВС РФ полностью контролируют акваторию реки.

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