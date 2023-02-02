Мелитополь, 2 февраля, 2023, 09:45 — ИА Регнум. Добровольцы из Турции, прибывшие в Запорожскую область для участия в российской спецоперации, приступили к прохождению боевой подготовки. Об этом сообщает 2 февраля РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская армия

Турецких добровольцев приняли в состав батальона имени Судоплатова. Доброволец с позывным Кузон рассказал, что приехал в Россию вместе с друзьями, чтобы бороться против нацистов.

«Мы понимаем, что Россия воюет не против Украины, а против нацистов, которые ею управляют», — сказал Кузон.

Мужчина несколько лет учился в московском вузе. У себя на родине он проходил армейскую службу, но боевого опыта у него нет.

Доброволец добавил, что и на Украине, и в Сирии в конфликтах участвуют террористы, которых США спонсируют, «чтобы везде был бардак».

«Пытаемся подстроиться под стандарты российских войск, тренируемся… Отношения с однополчанами очень хорошие. Был очень тёплый приём», — рассказал другой турецкий доброволец с позывным Лаз.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал о присутствии в батальоне имени Судоплатова добровольцев из Сербии и Швеции.

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