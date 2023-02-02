Красноярск, 2 февраля, 2023, 09:34 — ИА Регнум. Жителя Красноярска заподозрили в отправке за рубеж запрещенных к вывозу из России элементов боевой экипировки под видом гражданской одежды. Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба УФСБ России по Красноярскому краю.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовное дело

По её информации, сотрудники УФСБ России по Красноярскому краю пресекли противоправную деятельность жителя Красноярска, которого заподозрили в контрабанде продукции военного назначения.

По их версии, подозреваемый под видом гражданской одежды отправил за рубеж запрещенные к вывозу за пределы России физическим лицам элементы боевой экипировки, которые относятся к продукции военного назначения.

По данному факту в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам контрабанды. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Как передавало ИА REGNUM, житель Приморского края предстанет перед судом за то, что нелегально вывез в Китай древесину ценных пород общей стоимостью более 636 млн рублей.

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