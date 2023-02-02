Севастополь, 2 февраля, 2023, 09:26 — ИА Регнум. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам возбуждено после пожара в посёлке Сахарная Головка под Севастополем. Об этом сообщает 2 февраля главное следственное управление СК России по Республике Крым и городу Севастополю.

t. me/sledcomcrimea Экстренные службы работают на месте пожара под Севастополем

В третьем часу ночи на улице Нефтяная загорелся строительный модуль, в котором проживали более 100 рабочих. В результате погибли и пострадали люди, их число уточняется по мере разбора завалов.

На месте работает группа следователей и следователей-криминалистов во главе с руководителем регионального главка СКР Владимиром Терентьевым. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, МЧС информировало о пяти погибших при пожаре, позднее источники в экстренных службах сообщили о семи погибших и ещё пяти рабочих, судьба которых неизвестна. В модульном здании на 36 комнат жили строители трассы «Таврида».