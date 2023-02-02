Politico: в Пентагоне усомнились в способностях Киева в скором времени захватить Крым

Вашингтон, , 09:17 — REGNUM У Киева нет и не будет в ближайшее время возможностей, чтобы вернуть контроль над Крымом, пишет Politico со ссылкой на источники в Пентагоне.

Севастополь. Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

«Украинским войскам вряд ли удастся вернуть Крым в ближайшем будущем», — пишет издание со ссылкой на оценку неназванных высокопоставленных представителей американского военного ведомства.

В Пентагоне не верят, что Киев в ближайшее время будет иметь возможность вытеснить российские войска с территории Крыма, сообщили источники, знакомые с содержанием прошедшего в Пентагоне секретного брифинга.

Как пишет издание, такая оценка ситуации наверняка разочарует Киев, который считает возвращение под свой контроль полуострова одной из главных целей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Киев близок к поражению в конфликте с Россией, а серьезные демографические проблемы ставят под сомнение дальнейшее существование Украины как государства. По его словам, в США уже все знают, что Украина проигрывает в конфликте с Россией.

Читателей американского издания Newsweek возмутило заявление главы главного управления разведки Украины Кирилла Буданова о том, что к лету Киев планирует оккупировать Крым.

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