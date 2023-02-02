Законопроект о максимальных ценах на продукты питания и воду разрабатывают в Госдуме

Москва, , 09:16 — REGNUM Законопроект о полномочиях правительства устанавливать максимальные цены на продовольственные товары намерены внести в Госдуму депутаты фракции ЛДПР. Также предлагается установить штрафы за нарушения. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 февраля, об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Покупатель в магазине Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Готовим поправки в закон о торговой деятельности, чтобы правительство могло определить перечень продовольственных товаров, на которые устанавливается максимально допустимая цена», — сказал Нилов.

По его словам, законопроект «в ближайшее время будет подготовлен и внесён».

Таким образом парламентарии намерены бороться с ценами в аэропортах и на вокзалах.

«Пусть «игры на повышение» на вокзалах, причалах, территориях воздушных гаваней караются заслуженными штрафами», — добавил депутат Госдумы.

Прежде всего, в перечень должна войти вода, а также минеральная вода, полагает Нилов.

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Ранее законопроект о дополнительных полномочиях правительства РФ в сфере государственного регулирования цен разработали депутаты Госдумы от «Единой России» во главе с Андреем Исаевым и Максимом Топилиным. Авторы настаивали на необходимости законодательно ограничить наценку по цепочке производитель — конечный покупатель в 25%. Инициативу предполагалось рассмотреть в Госдуме 11 марта 2022 года, однако документ в итоге так и не был внесен в нижнюю палату парламента.

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