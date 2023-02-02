Тегеран, , 09:18 — REGNUM Результаты предварительного расследования атаки на объект минобороны Ирана в Исфахане показали, что ответственность за нападение несёт Израиль. Об этом написал постоянный представитель Ирана при ООН Амид Саид Иравани, передаёт 2 февраля агентство ISNA.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации агентства, результаты предварительного расследования показывают, что Израиль несет ответственность за террористическое нападение на объект минобороны в городе Исфахан.

«Действия этого режима нарушают международное право и осуждаются», — цитирует агентство письмо Иравани, которое было направленного Генеральному секретарю ООН и председателю Совета Безопасности всемирной организации.

Как передавало ИА REGNUM, член парламентской комиссии по внешней политике и нацбезопасности Махмуд Аббасзаде Мешкини заявил, что Иран ответит на нападение на объект министерства обороны в городе Исфахане. При этом в ВСУ признали, что Украина не сможет противостоять иранским ракетам. В Иране установили производителя беспилотников, атаковавших иранский военный объект в городе Исфахане.

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