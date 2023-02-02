Брюссель, , 09:02 — REGNUM Вопрос поставки боевых самолётов Киеву не стоит на повестке дня. Об этом заявил глава европейской дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на брифинге в Брюсселе.

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что вопрос о поставке Украине истребителей привел к серьёзным разногласиям среди государств — членов ЕС.

«Моя работа заключается в том, чтобы пытаться достичь консенсуса, и один из лучших способов добиться этого — не занимать позиций, которые могут поставить его под угрозу», — приводит его слова «Коммерсантъ».

Как передавало ИА REGNUM, по словам директора службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, большая часть населения Украины хочет мирной жизни, но люди вынуждены быть заложниками политики НАТО. А президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отправка танков Украине выгодна оружейным баронам. При этом Польша пообещала передать Украине еще одну партию танков.

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