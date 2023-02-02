Киев, 2 февраля, 2023, 10:21 — ИА Регнум. Курс молодого бойца, который группа украинских военных в течение 21 дня проходила в Британии на военно-учебной базе Воркоп, впоследствии не помог солдатам ВСУ победить хотя бы в одном бою на Украине. Как сообщил РИА Новости один из участников этого обучения, срочник ВСУ Артём Коваленко, «в плен мы попали 1 декабря (2022 года — прим. ИА REGNUM), нас обошли и штурмовали наши позиции. Двадцать минут боя — и мы сдались».

Цитата из видео в плен мы попали 1 декабря . Россия Коваленко Артем Евгеньевич. Пленный ВСУ

«Боевое крещение» ныне военнопленного украинца началось после призыва. Спустя неделю после прибытия в центр украинских войск в Житомире группу новобранцев направили на обучение в Великобританию. Добираться пришлось самолетом через Польшу, а на базу Воркоп — автобусами. Курантов обучали стрельбе, медицинским навыкам, военному праву и базовому военному делу (штурму окопов, городов, зданий).

Спустя 21 день обучения украинцы вновь оказались в Житомире, где проходило боевое слаживание в рамках 25-й бригады, пояснил Артём Коваленко. В один из дней после проживания на туристической базе в Святогорске, когда бригаде было поручено держать оборону в ДНР, бой почти сразу закончился: ВСУ продержались 20 минут и сдались.

«Ну, видимо, у них каждая тренировка в Британии длилась по 20 минут. Вот они выполнили свой норматив и — в плен с чистой совестью! Рекомендую всем украинским военным так и поступать. А лучше — даже не ждать 20 минут, целее будут», — иронизирует в своем телеграм-канале 2 февраля политолог Владимир Корнилов.

История другого военнопленного после прохождения в Британии специальной подготовки оказалась еще короче. Стрелок 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ рядовой Виктор Левандовский поведал, что он был мобилизован в армию в начале сентября 2022 года, а в октябре через польский аэропорт попал на 35-дневные курсы в Великобританию (город Литт). Учителями стали канадские инструкторы. Получив знания об особенностях российской бронетехники и отработав на тренажере стрельбу из гранатомётов по её наиболее уязвимым местам, украинцы вернулись на родину.

Цитата из видео Минобороны РФ. Россия Отработка артиллерии ВС РФ по подразделениям ВСУ

Примечательно, что отдельной темой обучения стал захват пленных и заложников, их использование на поле боя, а также вывод их из-под огня для дальнейших экспресс-допросов. Но спустя две недели после возвращения Виктор Левандовский был ранен и сам попал в плен на фронте в районе Славянска и Лимана.

«Думаю, немало полезной информации о западных курсах молодого бойца можно почерпнуть у этого персонажа», — отмечал ранее политолог Владимир Корнилов.

Слабую эффективность британских военных курсов подтвердил другой пленный украинский боец. В конце декабря 2022 года Минобороны РФ обнародовало видеозапись с военнопленным, который известил, что ВСУ отправляли на обучение в Британию «хромых и больных» военных. Речь шла о лагере подготовки на границе Британии с Шотландией. После этих курсов, по словам бойца, в его подразделении было много раненых: «Сотнями каждый день гибли. У нас каждый день два-три «трёхсотых».

Напомним, в ЕС планируют подготовить не 15 тыс., а 30 тыс. бойцов ВСУ. Первые 15 тыс. подготовят к концу второго квартала 2023 года, затем будет поставлена цель обучить ещё 15 тыс. человек.

Не отстают и США: в 2023 году Америка намерена вдвое нарастить темпы подготовки военнослужащих ВСУ на американской военной базе в Германии.

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Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция (СВО) на Украине длится уже 344 дня. Её динамичный характер проявился на нескольких направлениях. Тем временем западная общественность всё чаще говорит о том, что ответственность за украинский кризис, за создание условий, в которых произошел конфликт, несут страны НАТО.

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