Москва, 2 февраля, 2023, 08:43 — ИА Регнум. Бывший член Совета безопасности России Сергей Филатов заявил, что первый президент РФ Борис Ельцин вёл переговоры с США по Украине, поскольку руководство этой страны не хотело терять статус ядерной державы. Об этом 2 февраля пишет РИА Новости.

Владимир Родионов/РИА Новости Джордж Буш — старший и Борис Ельцин

Отмечается, что США рассекретили и опубликовали архивные документы о взаимоотношениях России и Украины после распада Советского Союза, из которых следует, что на переговорах США и России в 1992 году Ельцин сообщил Джорджу Бушу — старшему (который тогда занимал пост президента США), что Украина для России является главным дестабилизирующим фактором.

Уточняется, что, согласно данным документам, в 1992 году Егор Гайдар, который в то время занимал пост первого вице-премьера России, предупреждал о напряженности Западной Украины с Киевом и русскоязычными регионами.

По словам Филатова, разногласия существовали всегда, поскольку речь в них шла об атомной бомбе.

Он пояснил, что киевское руководство не хотело отдавать бомбу России, а в разговоре министр обороны Украины Константин Морозов сообщил, что это оружие им необходимо, они еще будут им пользоваться.

«Поэтому весь разговор и весь спор был вокруг этой атомной бомбы, нужно было заключать различные договоры, но исключать эту тему невозможно было, именно поэтому Ельцин поехал в Америку», — приводят журналисты слова Филатова.

Он также отметил, что присутствовал во время разговора Ельцина с Морозовым по поводу заключения договора об отправке атомного оружия в Россию.

«Морозов очень резко возразил против этого. Сказал: «Мы никому ничего не отдадим, потому что оно нужно нам». Но Борис Николаевич ответил ему на это очень просто: «У вас ведь топливо на семь лет рассчитано, как вы будете выходить из этого положения?» Морозов сказал: «Будем выходить. Будем искать пути, но атомную бомбу надо оставить на Украине», — сообщил Филатов, добавив, что после этого и начались переговоры с Вашингтоном, поскольку нужно было иметь какое-то влиятельное государство, которое помогло бы России надавить на Киев, чтобы они согласились ракеты вернуть в Россию.

Как передавало ИА REGNUM, во времена СССР на Украине хранился значительный ядерный арсенал. После распада Советского Союза США настояли на том, чтобы бывшие советские республики передали свои ядерные арсеналы России.

В 1994 году был подписан Будапештский меморандум, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. Согласно этому меморандуму, Украина передавала все своё ядерное оружие России, а ядерные державы гарантировали её безопасность.

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