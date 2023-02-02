Экс-министр обороны Гейтс объяснил, почему США не нужен распад России

Вашингтон, , 09:02 — REGNUM Россия должна оставаться единой и иметь сильное правительство, способное контролировать ядерный арсенал. Именно в этом заинтересованы США, заявил бывший американский министр обороны Роберт Гейтс в интервью газете The Washington Post.

Роберт Гейтс Defense.gov

По его словам, ещё до распада Советского Союза в США была создана группа, задачей которой была поддержка сильного централизованного правительства в России. Целью было сохранение контроля над «40 000 единиц ядерного оружия». Вашингтону и сейчас нужно целостное Российское государство, нужно сильное правительство в Москве, чтобы сохранялся контроль над всем этим оружием.

«Последнее, что нам нужно, это фрагментация России и неопределённость судьбы всего этого ядерного оружия. Итак, последнее, чего мы должны хотеть, — это раздробленность России», — подчеркнул Гейтс.

Бывший министр обороны заявил также, что в случае ухода президента России Владимира Путина «со сцены» ему на смену «придёт еще больший «ястреб», а не некто, заинтересованный в урегулировании или переговорах на Украине».

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