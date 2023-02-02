Херсон, , 08:37 — REGNUM Все попытки ВСУ форсировать Днепр отбиваются с большими потерями для них, заявил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.

Днепр (с) РИА Новости

По его словам, российское военные полностью контролируют акваторию реки, в том числе ее изрезанную протоками дельту, а также Днепро-Бугский лиман.

«Все вражеские десанты, которые пытаются переправиться и высадиться на левый берег Днепра, мы отбиваем с большими потерями для противника, а чаще — полностью уничтожаем и боевиков, и их технику», — сказал он РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января шесть военных ВСУ и миномёт 120-мм калибра уничтожены на правом берегу Днепра в Херсонской области.

Накануне, 1 февраля, российская артиллерия отбила украинскую попытку форсировать Днепр в районе Каховки Херсонской области. Группа украинских десантников высадилась на островах в район Большого Потёмкино.

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