Марочко: ВСУ скрывают потери под Сватово в стихийных захоронениях

Луганск, , 08:33 — REGNUM Стихийные захоронения бойцов ВСУ обнаружены на купянском направлении, между населёнными пунктами Новосёловское и Куземовка. Об этом военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил 2 февраля в своём телеграм-канале.

Могилы © Станислав Красильников/ТАСС

Воронки от крупнокалиберной артиллерии украинские военные используют в качестве общих могил. Есть данные о примерно пяти таких захоронениях, в каждом из которых ориентировочно по десять тел.

«Предположительно это делается для сокрытия реальных потерь, поскольку возможность для эвакуации тел существует», — написал Марочко, ссылаясь на собственные источники.

Посёлок Новосёловское и село Куземовка расположены в Сватовском районе к северо-востоку от Сватово.

Как сообщало ИА REGNUM, командование ВСУ, по информации Марочко, перебрасывает резервы для восполнения потерь в Сватовский район.

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