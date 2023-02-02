Марочко: стихийные захоронения ВСУ обнаружены в районе Сватово
Луганск, 2 февраля 2023, 08:33 — REGNUM Стихийные захоронения бойцов ВСУ обнаружены на купянском направлении, между населёнными пунктами Новосёловское и Куземовка. Об этом военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил 2 февраля в своём телеграм-канале.
Воронки от крупнокалиберной артиллерии украинские военные используют в качестве общих могил. Есть данные о примерно пяти таких захоронениях, в каждом из которых ориентировочно по десять тел.
«Предположительно это делается для сокрытия реальных потерь, поскольку возможность для эвакуации тел существует», — написал Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Посёлок Новосёловское и село Куземовка расположены в Сватовском районе к северо-востоку от Сватово.
Как сообщало ИА REGNUM, командование ВСУ, по информации Марочко, перебрасывает резервы для восполнения потерь в Сватовский район.
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