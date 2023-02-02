Луганск, , 08:22 — REGNUM Командование ВСУ дополнительно перебрасывает резервы для восполнения потерь в Сватовский район, сообщил 2 февраля военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«В район населенного пункта Стельмаховка (село в Сватовском районе ЛНР) отмечена дополнительная переброска противником личного состава, вооружения и техники» — написал он в телеграм-канале.

По его словам, общая численность группировки ВСУ в указанном районе не изменилась, так как мероприятия проводятся для «восполнения санитарных и безвозвратных потерь, а также замены вышедшей из строя техники и вооружения».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Марочко заявил, что Вооруженным силам России нужно пройти 10 километров для того, чтобы сомкнуть кольцо вокруг Артёмовска в ДНР.

По его словам, российские военнослужащие взяли этот город в так называемую подкову. Он подчеркнул, что если украинские военнослужащие попытаются отойти, то для них это может обернуться катастрофой.

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