Москва, 2 февраля, 2023, 08:24 — ИА Регнум. Соискатели в России считают удаленную работу самой привлекательной. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на исследование HeadHunter.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына Удаленная работа

По информации агентства, по итогам 2022 года наиболее востребованными оказались вакансии, в которых предлагается удаленная занятость, при том, что еще три года назад большой популярностью пользовались вакансии продавцов, операторов, менеджеров по продажам, консультантов в банк.

Уточняется, что в 2022 году лидирующую позицию заняла вакансия сотрудника поддержки поиска, на неё откликнулись 47,7 тысячи человек со всей России. Эта вакансия была открыта в Москве, но благодаря удаленному формату сотрудник мог работать из любой точки мира.

Отмечается, что среди единичных вакансий, которые набрали много откликов, лидером является поиск актера в Москве.

Как передавало ИА REGNUM, в России в 2022 году значительно выросло число вакансий для специалистов без опыта на платформе «Авито Работа».

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