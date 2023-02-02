МЧС показало видео с пожара в Севастополе, унёсшего жизни пяти человек

Севастополь, , 08:18 — REGNUM Пожар в жилом строительном модуле в Севастополе унёс жизни пяти человек, сообщает 2 февраля управление МЧС России по городу Севастополю.

Пожар Николай Хижняк © ИА REGNUM

Возгорание произошло ночью в двухэтажном жилом строительном модуле на Нефтяной улице. Сообщение о происшествии поступило в экстренные службы в 02:19 по местному времени.

«Наблюдалось открытое горение на площади 200 кв. метров», — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Опубликовано видео с места пожара. После ликвидации открытого горения пожарные проливают и разбирают конструкции. Обнаружены тела пяти погибших.

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