Севастополь, 2 февраля, 2023, 08:18 — ИА Регнум. Пожар в жилом строительном модуле в Севастополе унёс жизни пяти человек, сообщает 2 февраля управление МЧС России по городу Севастополю.

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожар

Возгорание произошло ночью в двухэтажном жилом строительном модуле на Нефтяной улице. Сообщение о происшествии поступило в экстренные службы в 02:19 по местному времени.

«Наблюдалось открытое горение на площади 200 кв. метров», — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

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Опубликовано видео с места пожара. После ликвидации открытого горения пожарные проливают и разбирают конструкции. Обнаружены тела пяти погибших.