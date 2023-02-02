Москва, 2 февраля, 2023, 08:13 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин рекомендует властям Германии объяснить своим гражданам, зачем они снова втягивают немецкий народ в войну, и вспомнить 1943 год.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Нынешний канцлер Шольц пошёл ещё дальше, приняв решение отправить немецкие танки воевать против России. Их участь окажется такой же, как 80 лет назад. «Леопарды» будут сожжены, повторив судьбу фашистских «Тигров», — отметил Володин в телеграм-канале.

Он также напомнил, что экс-канцлер Германии Ангела Меркель, занимая должность канцлера, обманывала мировое сообщество и свой народ, помогала киевскому нацистскому режиму готовиться к войне.

«Руководству Германии правильно объясниться перед своими гражданами, зачем они снова втягивают немецкий народ в войну. И вспомнить далёкий, но памятный 1943 год», — указал он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 2 февраля 1943 года завершилась победой советского народа Сталинградская битва.

Танки Leopard и Abrams хороши, пока не попадут в реальный бой, российские войска уже ждут их и будут уничтожать, отмечали ранее в Госдуме.

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