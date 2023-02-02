Донецк, 2 февраля, 2023, 08:12 — ИА Регнум. Военные ВСУ обстреляли Донецк и Горловку, сообщили 2 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Сергей Аверин/РИА Новости Горловка

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 02:30 (совпадает с мск) — н. п. Тоненькое — г. Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 03:00 ВСУ обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив два снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки украинские войска подвергли населённые пункты Донецкой Народной Республики обстрелам 18 раз. Было выпущено 99 боеприпасов. ВСУ атаковали из артиллерии 155 и 152 миллиметра.

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