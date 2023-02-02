Рассекреченные архивы США подтвердили, что Вашингтон давно не воспринимает Москву как союзника

Вашингтон, , 08:07 — REGNUM В Соединённых Штатах Америки рассекретили документы, из которых следует, что президент РФ Борис Ельцин предлагал американским властям партнёрство и сотрудничество, но лидер США Джордж Буш в ответ заявил о проблемах.

Борис Ельцин Kremlin.ru

Читайте также: Экс-президент РФ Ельцин воспринимал Украину как дестабилизирующий фактор

В архивах нашли текст переговоров между главами государств. Тогда Ельцин удивился отсутствию в документе об итогах саммита с Бушем утверждений о том, что Москва и Киев «больше не противники и движутся к тому, чтобы стать союзниками». Российский лидер настаивал, что в резолюции нужно указать о намерении перейти в отношениях между странами «в новое качество, от стадии противоборства к союзничеству» и выстроить «глубокое взаимное доверие и союзничество».

«Мы используем переходные выражения, потому что не хотим делать вид, что все наши проблемы решены», — ответил тогда Ельцину Буш.

Из документов также следует, что в 90-е годы в США активно продвигали радикальные экономические реформы в странах, образовавшихся после распада СССР, и пытались контролировать вопрос ядерных вооружений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в разговоре с экс-президентом США Джорджем Бушем бывший российский лидер Борис Ельцин называл Украину «главным дестабилизирующим фактором». Такое мнение он высказывал на встрече в Кэмп-Дэвиде в 1992 году.